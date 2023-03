Foto: Reprodução / YouTube Rapper famoso recusou colaborar com Ed Sheeran em 'Shape Of You'





O single Shape Of You , que se tornou um dos grandes êxitos artísticos e comerciais do astro britânico Ed Sheeran , estava pronto para receber uma colaboração iluste durante as sessões de gravação.

Trata-se do lendário rapper Jay-Z , que foi convidado para o feat.

Mas, de acordo com Sheeran , o marido da Beyoncé recusou o convite e ainda deixou uma observação técnica para seu colega de profissão.

"Acho que a música não precisa de um verso de rap" , disse Jay-Z como revelado por Ed Sheeran durante uma recente entrevista à Billboard .

"Ele provavelmente estava certo" , analisou o cantor britânico.

Mesmo assim, Shape Of You estava destinado ao sucesso: o single se manteve por 12 semanas no topo da Billboard Hot 100 , além de se estabelecer por incríveis 59 semanas na referida parada.

Além disso, o megahit se tornou um grande sucesso no Spotify com 3,4 bilhões de plays na plataforma e mais 5,9 bilhões de views em seu clipe oficial.