Foto: Warner Music Anitta bate de 500 milhões de views no YouTube com 'Envolver'





A popstar Anitta conquistou mais uma importante marca para o seu maior sucesso internacional, o single Envolver , faixa do álbum Versions Of Me , de seu primeiro contrato com a Warner Records dos EUA.

O clipe oficial do megahit bateu a marca de 500 milhões de views no YouTube .





Foi com Envolver que Anitta começou a registrar importantes números no mercado global de música.

O single, além de viralizar em plataformas digitais como o TikTok e o Instagram , alcançou o topo do Spotify Global , se tornando a música mais ouvida do planeta computando mais de 6 milhões de plays em 24 horas .

Além disso, o sucesso de Envolver pavimentou o caminho para que Anitta se tornasse a primeira artista latina solo a alcançar o topo da referida lista na plataforma digital e ter seu nome eternizado no Guinness Book , o Livro dos Recordes .

Anitta também foi nomeada a importantes prêmios como o MTV Video Music Awards, American Music Awards e o Grammy Awards pelo bem sucedido desempenho de Envolver .

Tal marca vem de encontro com sucessivas críticas da cantora à Warner Music que, segundo ela, não acreditava no sucesso do single.