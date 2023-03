Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta anuncia que novo álbum que será 'bem brasileiro'





Ainda que esteja envolvida em polêmicas com a sua gravadora, a Warner Music , a popstar Anitta anunciou em uma recente entrevista à Billboard que já está finalizando seu novo álbum, o sucessor de Versions Of Me .

Além disso, a Poderosa deixou claro que se recusa a entrar em uma nova turnê .







Foi com Versions Of Me , lançado pela Warner Records , que Anitta disponibilizou seu primeiro disco orientado ao mercado internacional com destaque para os singles colaborativos Me Gusta (com Cardi B e Myke Towers ), Gata (com Chenco Corleone ) e Faking Love (com Sawetti e).

O álbum também foi impulsionado nas plataformas digitais pelos sucessos de Girl From Rio, Boys Don't Cry e Envolver - este, que foi um verdadeiro marco na carreira de Anitta , pelas quebras de recordes nas plataformas digitais .

"Estou trabalhando em novas músicas com certeza. Não estarei em turnê", avisa Anitta . "Jesus Cristo, nunca mais quero fazer turnês, mas tenho novas músicas chegando. Estou trabalhando nesse disco, bem cultural, bem brasileiro mas em

inglês e espanhol, enfim o disco que eu acho que realmente me representa como artista, finalmente conseguiu ficar pronto. E agora estou apenas trabalhando em videoclipes, a parte legal” , disse a popstar.

Confira: