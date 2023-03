Foto: Reprodução / YouTube U2: baixista se sente em 'território desconhecido' sem Larry Mullen Jr.

Adam Clayton , baixista do U2 , fez uma reflexão sobre a ausência de seu companheiro de banda, Larry Mullen Jr. , durante a nova residência do grupo em Las Vegas (EUA) no final de 2023.

Esta será a primeira vez que Bono, Adam Clayton e The Edge , realizarão shows completos sem seu icônico baterista.





O U2 tocará no novíssimo MSG Sphere , que contará com o baterista Bram van den Berg enquanto que Larry Mullen Jr . segue afastado da banda por um período de 1 ano para resolver problemas médicos e pessoais .

"Não sei como vai ser", disse um preocupado Clayton à Billboard . "Eu não toquei com mais ninguém antes. Eu sei que tocar com Larry Mullen sempre me fez soar bem, e isso foi metade do trabalho feito. Portanto, pode apenas nos manter em alerta".

Contudo, Adam Clayton está esperançoso de que a nova formação do U2 irá funcionar: "Tenho certeza de que encontraremos nosso ritmo. Acho que Bram é um grande músico. Ele tem uma ótima reputação. Ele é um homem adorável. Se o coração do músico estiver no lugar certo, a música segue sem muita dificuldade".

Questionado pela Billboard se o fato de que Bono e The Edge lideraram o lançamento do novo álbum Songs of Surrender , o músico de 63 anos explicou: “Como você pode ficar chateado com pessoas por quem você se deu muito bem por tanto tempo? Sou grato por estar em uma banda com esses dois talentos extraordinários e pessoas trabalhadoras. Eles são ótimos compositores, ótimos

artistas, mas são ótimos humanitários e são ótimas pessoas. Preciso me inspirar e ser guiado por esse tipo de pensamento" , disse.

E concluiu: "Acredito na música como uma arte superior, uma forma superior, e você não precisa se deixar levar por isso. Você pode mudar o mundo com uma guitarra - foi para isso que eu entrei (na banda)".