Álbum foi 'vítima da ignorância dos fãs', dispara baterista do Metallica

Lars Ulrich , baterista do Metallica , não poupou críticas aos fãs que não gostaram do álbum Lulu , lançado em colaboração entre a banda de heavy metal e o saudoso e lendário Lou Reed (1942-2013) no ano de 2011.

A queixa na época, realizada por uma parcela dos fãs do Metallica , é de que a banda deveria ter concentrado seus esforços em uma continuação de Death Magnetic , lançado três anos antes.





“O que diabos há em Lulu que tem esse tipo de reação?", questionou Lars Ulrich , como relatado no livro póstumo The Art of the Straight Line , escrito por Lou Reed e pela sua esposa Laurie Anderson . “Não consigo entender, mas anos depois, envelheceu extremamente bem. Ainda soa como um filho da puta. Portanto, só posso atribuir a reação à ignorância. ... Levou nossos fãs a um lugar que eu gostaria que eles fossem com mais frequência. Talvez seja um momento melhor para lançá-lo agora com o que está acontecendo lá fora no mundo, o caos. Não sei, mas estou muito orgulhoso deste disco" , disse o baterista de 59 anos .







E acrescentou: "James (Hetfield, vocalista) e eu estaríamos descobrindo maneiras de fazer u ma música e então, Lou olharia e diria: "É isso. Não vou fazer outra porra de tomada disso". Não é assim que costumávamos trabalhar, mas foi tão lindo e ótimo, a coisa toda".

Lulu foi lançado originalmente em 31 de outubro de 2011 e já vendeu mais de 280 mil cópias em todo o mundo. O disco conta com 10 faixas .