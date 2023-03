Foto: site oficial Demi Lovato está dirigindo documentário sobre o estrelato infantil





A popstar Demi Lovato está dirigindo, pela primeira vez em sua carreira, um documentário que vai discutir o estrelato na fase infantil .

A novidade foi divulgada pela plataforma de streaming Hulu , apenas disponível nos EUA, nesta quinta-feira (16).





Ao lado de Nicola Marsh , Lovato vai co-dirigir Child Star , uma produção Hulu Original que promete "desconstruir os altos e baixos de crescer sob os holofotes através das lentes de algumas das ex-estrelas infantis mais famosas do mundo".

“Não há melhor filme ou tema para minha estreia na direção do que esta história, que está perto de casa”, disse Demi Lovato , ex-estrela da Disney Channel em um comunicado. “Nosso projeto lança luz sobre mensagens importantes sobre crescer aos olhos do público, aprender a proteger nossos limites e nos tornarmos defensores ativos de nossos próprios destinos. Sinto-me honrado por poder aprender com as pessoas que viveram a experiência única do estrelato infantil e compartilhar suas histórias em nosso filme”.

Child Star , que mostrará Demi Lovato refletindo sobre seu estrelato infantil em programas como Sonny With a Chance, Barney & Friends e As the Bell Rings , está programado para ser exibido no Hulu em 2024 .