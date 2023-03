Foto: Universal Music Taylor Swift: inédita 'All of the Girls You Loved Before' entra no TOP 5 do Spotify





A cantora Taylor Swift emplacou a inédita faixa All of the Girls You Loved Before , que é parte integrante do álbum Lover de 2019, entre as 5 mais ouvidas do Spotify Global . A marca foi registrada justamente no primeiro dia da The Eras Tour , a nova série de shows da estrela pop.

All of the Girls You Loved Before foi lançada na última sexta-feira (17) juntamente com outras três regravações descartadas de Love r .





Ao todo, o single alcançou mais de 5,4 milhões de plays no Spotify Global , estreando diretamente no topo da lista nos EUA , onde somou mais de 2 milhões de reproduções .