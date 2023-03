Foto: Universal Music / Island Records Sabrina Carpenter lança a versão deluxe do álbum 'Emails I Can't Send Fwd'





A cantora pop Sabrina Carpenter disponibilizou na última sexta-feira (17) a esperada versão deluxe do álbum Emails I Can't Send Fwd , que conta com quatro músicas adicionais , incluindo o novo single Feather . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Island Records .

Emails I Can't Send Fwd Deluxe Edition amplia ainda mais o espectro de composição de Sabrina com músicas ainda mais sinceras e vulneráveis.





Opposite mostra Sabrina lidando com emoções complexas após ver a nova parceira de seu ex-amante; enquanto Things I Wish you Said exibe os pensamentos recorrentes do que poderia ter sido feito de forma diferente em um relacionamento antigo e chegando ao fim.

Lonesome é uma balada acústica com elementos ocidentais e letra inteligente, enquanto a animada e cativante Feather adiciona um pouco de leveza.

Em sua tão esperada volta aos palcos, Sabrina Carpenter embarca em uma grande turnê, que começou no dia 16 de março , em Miami (EUA), e passa pelo Brasil no MITA Festival , nos dias 27 e 28 de maio , no Rio de Janeiro e em São Paulo .

Ouça o disco: