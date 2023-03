Foto: Reprodução / Instagram / @luansantana O novo e arrojado projeto audiovisual de Luan Santana





O astro sertanejo Luan Santana deu inicio ao seu novo projeto audiovisual Luan City 2.0 no último sábado (18) no Estádio do Mineirão em Belo Horizonte (MG). Esta é a segunda edição do DVD.

Com um moderno palco onde a gigantesca estrutura visual em LED apresentava paisagens multicoloridas ao fundo do espetáculo, o show de Santana chegou a contar com recursos pirotécnicos, que não perdiam em nada para os concertos dos grandes nomes do pop internacional.





Luan City 2.0 contou com a direção de Kely Tarcitano , que já trabalhou como diretor artístico de Jennifer Lopez . Ao todo, Santana gravou 25 canções inéditas durante sua apresentação na capital mineira, que durou cerca de 4 horas .