Foto: Reprodução / YouTube Lana Del Rey confirma que estará no Glastonbury 2023





A cantora norte-americana Lana Del Rey confirmou que ela se apresentará no Glastonbury Festival 2023 . Ela admitiu que não quis participar do evento nos "últimos três anos" .

Além disso, ela chegou a pensar em desistir da edição atual do Glastonbury por não concordar com o cartaz do festival, que não apresentava ela como headliner .





No cartaz, nomes como Arctic Monkeys, Guns N' Roses, Lizzo e Elton John foram apresentados como as atrações principais do Glastonbury .

"Bem, na verdade estou liderando a segunda etapa. Mas como não houve consideração em anunciar isso, veremos ", lamentou Lana Del Rey no Instagram .

Mas o Glastonbury voltou atrás e divulgou um novo pôster oficial, apresentando a artista de 27 anos no topo da lista. Sua performance acontecerá no palco The Other Stage .

"Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Estou ansiosa para contar às pessoas, então queria contar às pessoas porque, quando começamos a anunciar alguns festivais, é incompreensível para mim ser a atração do segundo palco do Glastonbury" , disse Lana Del Rey em uma entrevista à BBC Radio 1 .

O Glastonbury Festival acontecerá entre os dias 21 e 25 de junho em Somerset , na Inglaterra .