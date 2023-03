Foto: Divulgacao João Neto & Frederico gravam DVD que celebra seus 25 anos de carreira





Na última quarta-feira (15), a dupla sertaneja João Neto & Frederico se apresentaram no Vibra em São Paulo (SP) para a gravação do DVD 25 Anos - João Neto & Frederico, que contou com a participação de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba e Murilo Huff .

A produção audiovisual celebra as mais de duas décadas de carreira dos artistas que iniciaram sua trajetória na música em 1998 com o álbum independente Esperando Por Um Sonho .





Na época, a dupla vendeu aproximadamente 1.000 cópias que foram adquiridas por amigos e familiares.

Com a casa lotada em São Paulo, João Neto & Frederico apresentou um show repleto de releituras e elementos modernos, como a participação do grupo FitDance , trazendo coreografias para quem gosta de arriscar na dança. Além disso, cada convidado teve a oportunidade de gravar uma faixa inédita do projeto, e uma releitura de sucesso da dupla.

A primeira participação da noite foi Murilo Huff , que interpretou a canção Porque eu Presto , seguido por Meu Coração Pede Carona e Revelação .

Maiara e Maraisa também brilharam no palco com Enganada Diferente e Ele Não Vai Mudar .

“Foi um DVD incrível, juntamos nossos amigos em uma data muito significativa e que vai entrar para a nossa história, foi literalmente uma noite de realização e de festa. Comemorar 25 anos de carreira com pessoas que cresceram musicalmente

conosco, e que hoje, também são pessoas gigantes no mercado musical, e estão aqui conosco, é um sentimento de muita gratidão” , confessa João Neto , que acabou de comemorar um ano curado de um câncer .

E para finalizar, a noite contou com um momento especial dedicado à cantora Marília Mendonça (1995-2021). João Neto & Frederico interpretaram a música Minha Herança , que para quem não recorda, a história da dupla com a rainha da sofrência começou antes da fama de Marília, em 2011 quando os goianos deram voz ao single.

O DVD, produzido por Renato Moraes - também conhecido como Renatinho - por Catatau , um dos nomes mais prestigiados do gênero, e pela WorkShow , ainda não tem uma data definida para lançamento.