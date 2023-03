Fotos: Reprodução / Instagram / @eltonjohn / @dollyparton Elton John regrava clássico de 1974 com Dolly Parton





O lendário cantor e pianista britânico Elton John realizou uma colaboração com a cantora Dolly Parton , ícone da música country, com um de seus grandes clássicos, a faixa Don't Let The Sun Go Down On Me , que integra o álbum Caribou , de 1974.

O single será lançado nas plataformas digitais ainda em 2023 .





"Elton é um grande fã de Dolly - ela é um ícone gay, afinal", disse uma fonte ligada à coluna Bizarre do jornal The Sun . "Ele ouviu que ela queria trabalhar com ele e aproveitou a chance".

A faixa estará presente no álbum de rock de Dolly , que contará com suas canções originais, bem como covers de sucessos clássicos .

Em dezembro de 2022, Dolly Parton revelou que havia gravado Don't Let The Sun Go Down On Me para o disco, mas queria uma opinião de Elton John .

"Mandei uma mensagem perguntando se ele cantaria comigo e possivelmente tocaria piano. Então, se vocês conseguirem vê-lo, digam: 'Dolly quer que você cante no disco dela!'" , disse a icônica cantora de 77 anos em suas redes sociais.

Após ser imortalizada no Hall da Fama do Rock , Dolly revelou que queria "ganhar" seu lugar na lista: "Tenho um monte de novas coisas de rock que estou escrevendo. Então, nos últimos meses, por períodos de tempo, tenho trabalhado nisso desde que disseram que eu iria entrar a coisa toda. Eu pensei, bem, eu vou ter que merecer. Então parecia que era a hora de fazer isso. Então eu tenho feito isso. Estou trabalhando nesse álbum e ele sairá no próximo outono, espero, a tempo para o Natal do ano que vem. E então eu vou fazer muitas canções clássicas que são canções de rock e algumas que eu escrevi" , concluiu.

Don't Let The Sun Go Down On Me fez um estrondoso sucesso também em 1991 com Elton John dividindo os vocais com o saudoso George Michael (1963-2016). Eles cantaram o clássico pela primeira vez em julho de 1985 durante o histórico festival Live Aid no antigo Wembley Stadium .