Foto: Reprodução Duran Duran: membro da formação clássica retorna após 17 anos





O guitarrista Andy Taylor , de 62 anos , que deixou o Duran Duran em 2006, retornará ao grupo para gravar o próximo álbum da banda .

Em novembro de 2022, Taylor revelou que estava lutando contra o câncer de próstata no estágio 4 há cinco anos e agora o baixista John Taylor revelou que seu ex-colega de banda concordou em fazer parte de um novo disco "significativo" em que eles já se encontram trabalhando em estúdio.





"Quando ele jogou a bomba dois dias antes do Hall da Fama do Rock, foi realmente

chocante e terrívelmente triste" , disse John Taylor durante o evento Unforgettable

Evening in LA , que arrecadou US$ 1,7 milhão para o Women's Cancer Research Fund . "Estamos trabalhando em um álbum agora que será lançado no final do ano e ele está tocando guitarra" , disse o músico de 62 ano s.

John Taylor também falou sobre o novo conteúdo do disco que estará nas plataformas digitais em 2023: "Se ele (Andy Taylor) tivesse vindo para Los Angeles e participado do programa de TV, provavelmente nem teríamos pensado nisso. Que (o álbum) aconteceu como resultado disso. Há muitos covers no álbum, canções significativas para nós quando éramos crianças. Então, tê-lo como parte desse projeto é ótimo".

O Duran Duran gravarão a maior parte do álbum nas cidades de Los Angeles (EUA) e Londres , mas o vocalista Simon LeBon também irá para Ibiza gravar com Andy Taylor em seu estúdio.

"LeBon está voando para Ibiza para trabalhar com Andy. Eu meio que gostaria de estar lá. Acho que vai ser ótimo. Será muito profundo para eles. Eles não estão juntos no estúdio há cerca de 10 a 20 anos” , concluiu John Taylor .

As sessões de gravações estão sendo filmadas e devem integrar um documentário inédito sobre o Duran Duran a ser lançado no futuro.