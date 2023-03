Foto: Vanessa Bumbeers / Netflix Destaque da atual MPB, Agnes Nunes inicia segunda turnê na Europa





Após esgotar quatro concertos no início deste ano em Portugal, Agnes Nunes , a jovem baiana que conquistou milhares de seguidores na internet brasileira em 2019 e que rapidamente conquistou milhões de fãs por todo o país, volta a cruzar o

Atlântico para oito apresentações pela Europa em 2023 .

Todas as datas contam ainda com a jovem cantora e compositora brasileira, Mari Fróes , também artista da Bagua Records , que fará a abertura dos shows.





No dia 22, a cantora e compositora leva seu show ao Teatro Maria Matos , em Lisboa . Ainda em terras portuguesas, no dia 24, segue para um concerto na Casa da Música , no Porto e, no dia seguinte, 25, chega em Coimbra , para apresentação no Auditório Conservatório .

Já no dia 28 de março, a artista se apresenta na casa de shows alemã Gretchen , em Berlim . No dia 30, Agnes faz show na The Sugar Club , principal casa de shows de Dublin , na Irlanda.

A artista encerra o cronograma de apresentações de volta a Portugal, em Braga , no dia 1º de Abril, em local ainda por anunciar.

Agnes Nunes é hoje um dos maiores nomes da nova geração da MPB. Com apenas 20 anos, a jovem baiana de voz suave transita entre gêneros musicais como o forró e blues .

Além de sua potência vocal, Agnes traz em seu trabalho vários temas relevantes, como o empoderamento negro , o feminismo e a luta contra o racismo .