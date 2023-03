Foto: Reproduçao / Instagram / @talkingheads / Neil Selkirk Talking Heads relança nos cinemas, o clássico 'Stop Making Sense' de 1984





Uma das bandas mais criativas da história do rock, o Talking Heads , que conquistou notoriedade internacional na década de 1980, anunciou nesta semana o relançamento do inovador filme-concerto de 1984, intitulado Stop Making Sense , que apresenta seu vocalista David Byrne vestido com o seu famoso "terno grande" .

Stop Making Sense chega novamente às telonas só que desta vez remasterizado em tecnologia visual 4K . A data de exibição nos cinemas ainda não foi divulgada.





Além disso, uma versão expandida da trilha sonora do fime, com duas faixas que não foram incluídas em edições anteriores do álbum , estarão presentes em audio desta vez a partir de 18 de agosto pela Warner Music , via Rhino Records. São elas: Cities e Big Business/I/Zimbra . Ambos os singles foram disponibilizados no passado nas versões VHS (Video Home System), Laserdisc, DVD e Blu-ray Disc .

O novo material em vinil já está disponível para pré-venda no site oficial da banda pelo valor de US$ 39,98 (cerca de R$ 212 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis)

Co-drigido por Jonathan Demme , Stop Making Sense é reconhecido pela sua forma inovadora de captação das imagens do show do Talking Heads . Um dos grandes sucessos do grupo, Psyco Killer , é tocada em versão solo por Byrne em um palco vazio, enquanto que os outros membros da banda aparecem nas imagens juntamente com a arte visual do palco durante a exibição.

A trilha sonora também estará disponível em vinil duplo e digital com mixagem em tecnologia Dolby Atmos realizada por E. T. Thorngren e Jerry Harrison , tecladista e guitarrista do Talking Heads . Um livreto de 28 páginas com fotos inéditas e novas notas de David Byrne, Jerry Harrison , a baixista Tina Weymouth e o baterista Chris Frantz também estarão disponíveis nesta edição especial do álbum.

Confira o conteúdo completo da nova edição de Stop Making Sense do Talking Heads :

1. Psycho Killer

2. Heaven

3. Thank You For Sending Me An Angel

4. Found a Job

5. Slippery People

6. Cities*

7. Burning Down the House

8. Life During Wartime

9. Making Flippy Floppy

10. Swamp

11. What a Day That Was

12. This Must Be the Place (Naive Melody)

13. Once in a Lifetime

14. Big Business / I Zimbra*

15. Genius of Love

16."Girlfriend is Better

17. Take Me to the River

18. Crosseyed and Painless

*Inéditas nesta edição