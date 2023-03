Foto: Divulgacao Madonna incluirá novas datas de sua nova turnê mundial





A popstar Madonna já prepara sua nova turnê mundial para este ano, onde ela celebrará seus 40 anos de carreira com um repertório repleto de seus clássicos que a consolidaram como a Rainha do Pop .

A Celebration Tour já tem datas para a Europa e América do Norte , mas a cantora vai adicionar mais datas em outros diversos lugares do planeta.





Um vídeo enigmático sobre a nova série de shows foi postado por Madonna em sua conta oficial no Twitter.

Em 2019, a cantora realizou uma série de shows intimistas produzidos em teatros , mas desta vez, ela quer voltar a apresentar grandes shows em estádios e arenas .

"(Madonna) está dando aos fãs, jovens e velhos, o que eles querem", iniciou uma fonte ligada ao britânico The Sun . "Ela quer aproveitar suas canções que viralizaram no TikTok e introduzir sua discografia para uma geração completamente nova. Anteriormente, ela sempre quis focar no novo álbum que estivesse divulgando. Agora, aos sessenta anos, ela está voltando ao básico e mais uma vez se reinventando".

É esperado que no repertório, estejam clássicos como Vogue , Like a Prayer, Lucky Star, Rescue Me , além de canções que ela geralmente não costuma cantar ao vivo como Papa Don't Preach e Crazy For You .

Madonna é a artista feminina mais vendida de todos os tempos , com mais de 300 milhões de discos vendidos e a artista solo com mais singles em primeiro lugar na história dos EUA .

A Rolling Stone classificou a cantora com uma das maiores artistas e compositoras de todos os tempos .









🚨| NEW TOUR UPDATE



Madonna says new dates will announced Monday, March 13th ‼️ #TheCelebrationTour #MadonnaIsComing pic.twitter.com/FEjwkudU5v — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) March 10, 2023