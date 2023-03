Foto: Vitor Mezzacapa Haikaiss lança o inédito single 'O Retorno do Boom Bap'





O Haikaiss , formado por Pedro Qualy, Spvic e Spinardi , lançou nesta sexta-feira (17) a inédita faixa O Retorno do Boom Bap , que faz referência à batida que consagrou o grupo na atual cena urbana brasilleira. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre .

O Retorno do Boom Bap também ganhou um videoclipe inédito que explora as mais diversas expressões do hip-hop , como dança e grafite e é ambientado em um espaço com vagões abandonados, passando ao público toda a essência da estética do hip-hop proposta no conceito da faixa.





Entre os versos rimados pelo Haikaiss , as cenas mostram os dançarinos Renanted, Jurandir, Bboy e Pelezinho - referências no gênero no Brasil -, praticando o popping , dança urbana criada em 1970 que compõe a cultura do hip-hop , reforçando a ideia de reconexão com as raízes do rap como um todo.

É nesta música que o Haikaiss procura resgatar o valor das manifestações urbanas e do movimento hip-hop clássico .

O álbum O Retorno do Boom Bap está previsto para ser lançado nas plataformas ainda no primeiro semestre de 2023.

Confira: