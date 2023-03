Foto: Divulgacao Saiba quem participará de 'Vilã', o novo álbum de Ludmilla





Está cada vez mais próximo o lançamento de Vilã, o novo álbum da cantora Ludmilla . O disco está programado para ser disponibilizado nas plataformas digitais pela Warner Music no dia 24 de março com 15 faixas inéditas .

Os singles Nasci Pra Vencer, Sou Má e Socadona estarão integrados ao tracklist do álbum.





Vilã também contará com várias participações especiais que dividirão suas vozes com Ludmilla , entre nomes nacionais e internacionais .

A saber: Tropkillaz, Gabriel do Borel, Dallas, Tasha & Tracie, Ajax, DELAVRUZ, Gaab, Piso 21, Mariah Angeliq, Mr. Vegas, Ariel Donado, Oruam, Vulgo FK, Capo Plaza, Ape Drums e Steff .

Confira o tracklist:

1. Nasci Pra Vencer (com Dallas )

2. Sou Má (com Tasha & Tracie e Ajax )

3. Senta e Levanta (com Steff e Topo La Maskara )

4. Brigas Demais (com Dela Cruz e Gaab )

5. 5 contra 1 (com Dallas )

6. Vem Por Cima (com Piso 21 )

7. Socadona (com Mariah Angeliq, Mr. Vegas e Topo La Maskara )

8. Solteiras Shake (com Gabriel do Borel )

9. Sintomas do Prazer

10. Eu Só Sinto Raiva (com Ariel Donato )

11. Malvadona (com Vulgo FK e Oruam )

12. Gostosa com Intensidade

13. Make Love

14. Me Deixa Ir

15. Todo Mundo Louco (com Capo Plaza, Tropkillaz e Ape Drums )