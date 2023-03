Foto: Divulgacao Hugo Henrique tem expressivo aumento em sua agenda de shows





O jovem cantor sertanejo Hugo Henrique é um talento nato. Com apenas 18 anos , ele passou 13 de sua vida dedicada à música. Algo raro na indústria nos dias de hoje.

Hoje ele pertence à Universal Music , uma das maiores gravadoras do mundo e com forte presença no mercado brasileiro, o que colabora para exponenciar ainda mais o trabalho de Hugo no meio sertanejo.





O desafio de Gabriel Sell sobre o desenvolvimento comercial do artista tem dado frutos: a agenda de Hugo Henrique teve um expressivo aumento na inserção de datas . Não é por menos: o comercial tem a confiança de um cast de peso, que inclui a cantora Lauana Prado , com quem trabalha desde 2022 e a dupla Bruninho & Davi , desde 20019.

Agenda movimentada em março e abril

Em março, Hugo Henrique já começou mostrando a movimentação em seus compromissos de estrada: no final de semana se apresentou no interior de São Paulo, em Batatais onde o evento foi um sucesso. Nesta semana, é a vez do Mato Grosso do Sul , onde o artista fará dois shows, sendo eles: na capital Campo Grande (17 de março) e Três Lagoas (18 de março).

No mês seguinte, Hugo se apresenta no Paraná (8 de abril, em Ivaiporã), no Mato Grosso do Sul (14 de abril, em Ponta Porã , e 15 de abril em Rio Brilhante ) e visita quatro cidades do Mato Grosso: Rondonópolis (20 de abril), Sinop (21 de abril), Sorriso (22 de abril) e Cuiabá (23 de abril).

“Trazer o Gabriel para o nosso time foi uma decisão muito certeira, ele tem sangue novo no mercado e abraçou nosso projeto com o coração, ele foi uma indicação do Rafael Klaser, da Universal Music Brasil” , conta Leco , empresário de Hugo Henrique .

Ao lado da Holy Music , escritório que gerencia a carreira do cantor, liderado por Leco Geisler , a gravadora traçou uma estratégia de divulgação especial para o seu novo DVD, intitulado Virada de Chave , visto que a música de trabalho, Quando , está tocando em todas as rádios do Brasil, chegando ao número de aproximadamente 8 mil execuções por semana , incluindo as grandes capitais, segundo a ferramenta Connect Mix .