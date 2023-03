Foto: Universal Music / Island Records Icônico álbum dos Cranberries ganha versão comemorativa em Dolby ATMOS





O icônico álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We lançado pela banda irlandesa The Cranberries em 1993 ganhou uma versão de 30 anos do seu lançamento com mixagem em Dolby ATMOS . O disco vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo e alcançou o topo no Reino Unido .

“Os remixes do ATMOS são uma experiência auditiva totalmente diferente para nós” , diz o baterista Fergal Lawler . “É mais como estar no palco de um show, cercado pela banda. Há certas partes intrincadas que surgem sutilmente de vez em quando, fazendo com que você se sinta mais imerso nas músicas”.

Lançado originalmente em 1º de março de 1993 , Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? foi o álbum de estreia do Cranberries , que revelou os sucessos Sunday, Dreams e Linger , sob a inconfundível voz da saudosa Dolores O'Riordan (1971-2018).

Foto: Universal Music / Island Records Icônico álbum dos Cranberries ganha versão comemorativa em Dolby ATMOS





“É difícil acreditar que já se passaram trinta anos. Parece que não foi há muito tempo, porque todos nós temos memórias vívidas daquele tempo maravilhoso" , relembra Fergal Lawler . "Passamos por alguns começos falsos antes de finalmente começarmos a gravar com o [produtor] Stephen Street em um pequeno estúdio aconchegante, Windmill Lane 2, perto de St. Stephen's Green, em Dublin. Sabíamos que Steve faria um ótimo trabalho ao capturar o 'som do The Cranberries'.”

Ouça o álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We do Cranberries em Dolby ATMOS :