Foto: Divulgacao Cultura Tres lança o inédito single 'The Land'





A banda de heavy metal Cultura Tres lançou a sua inédita faixa The Land, terceiro single de seu próximo álbum Camino de Brujos , que estará disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music , via Outono Music , no dia 7 de abril .

O Cultura Tres é formado por Alejandro Londono Montoya, Jerry Vergara Cevallos, Paulo Xisto Pinto Jr. (Sepultura) e Juan de Ferrari Montoya .





The Land aborda um tema de grande urgência e importância: a floresta amazônica .

“Para nós, as letras de 'The Land' são as mais significativas do álbum, elas tocam nos nervos de todos nós como músicos nascidos na América do Sul, como venezuelanos, brasileiros e colombianos. Não posso deixar de sentir a frustração, a

sensação de impotência de ver nossa floresta amazônica sendo devorada viva por interesses corporativos (…) contra os indígenas” , comenta o vocalista Alejandro Montoya .

A faixa também traz um videoclipe com imagens cinematográficas que magistralmente nos faz sentir a sobrecarga de raiva e tristeza ao ver inúmeras corporações, governos e saqueadores juntos agindo como uma frente do mal contra a qual nossas 'Amazonas' não têm defesa.

“(…) Isso acontece no nosso quintal. No sul da Venezuela, no norte do Brasil, no sudeste da Colômbia. O pior é perceber que essa história de terror não se passa em um mundo distante, onde os bons e os maus são facilmente identificáveis... Infelizmente, nós como sociedade em 2023 não parecemos muito diferentes dos “maus”. ”nos nossos livros de História” , complementa Montoya .

Paulo Xisto Pinto Jr. , que além de trazer sua marca registrada sonora do Sepultura , também explora além dele, muitas linhas de baixo inspiradas nos anos 1970 com muita dinâmica que pode ser ouvida em sua execução durante The Land .

Confira o clipe: