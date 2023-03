Foto: Warner Music Como a volta de John Fusciante ao Red Hot impactou nas finanças da banda





Que o Red Hot Chili Peppers é um case de sucesso na indústria musical desde o inicio dos anos 1990, isso é indiscutível. Aliás, quando o rock ainda era o produto preferido da música pop, eles conseguiram seu lugar ao sol, principalmente depois do sucesso de Give It Away , faixa de Blood Sugar Sex Magik , o elogiado álbum do grupo lançado em setembro de 1991 .

E, por consequência disso, com os excelentes lançamentos posteriores ao longo dos anos 2000, o RHCP sempre foi um grande sucesso de público, com arenas e estádios lotados com suas performances eletrizantes no palco.





O retorno do guitarrista John Frusciante , no final de 2019, a ansiedade dos fãs em reaver seu ídolo aumento muito e com os show de 2022, esse fator foi determinante para impactar nas finanças da banda. Pelo menos é o que o perfil Touring Data explica.

Os shows da Global Stadium , turnê que incorpora os recentes álbuns do RHCP, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen , ambos lançados no ano passado, tiveram um desempenho comercial espetacular. Nos oito shows realizados pela banda na Oceania, todos os ingressos foram vendidos .

Ainda de acordo com o Touring Data , a média de ingressos vendidos foi superior a 47 mil , totalizando mais de 378 mil tickets vendidos , uma receita equivalente a mais de US$ 48 milhões .

Todo esse montante financeiro corresponde a receita bruta da banda , sem considerar outras despesas comuns para esse tipo de evento.