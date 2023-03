Reprodução / Spotify Líder do streaming, Spotify bate a marca de 500 milhões de usuários





Na última quarta-feira (8) a plataforma de streaming Spotify anunciou que ultrapassou a incrível marca de 500 milhões de ouvintes ativos mensais em todo o mundo . Além disso, ela aproveitou o ensejo para informar que lançará novos recursos, que incluem reprodução aleatória inteligente , além de prévias de playlists e podcasts.

Não é de hoje que o Spotify investe muito em podcasts e há muito tempo que se discute o protagonismo deste formato sob o da música. Em outras palavras: os podcasts deverão ser mais atrativos dos que os catálogos musicais em breve . Os números dirão.





Durante o evento Stream On , o Spotify garantiu sua plataforma digital terá uma "nova interface de usuário reimaginada" .

No evento, a empresa sueca apresentou seu relatório anual sobre royalties de música e apontou que, tanto os artistas que ganham mais de US$ 10 mil, quanto os que ganharam US$ 1 milhão, mais que dobraram nos últimos cinco anos .

Tal informação sempre será verificada com bons olhos pelo Spotify ao ser compartilhada em público, haja visto o histórico da empresa, quando as dúvidas dos artistas emergentes se eles conseguiriam crescer com suas obras confiadas à plataforma. Isso está na história da empresa, não há como 'tapar a peneira' quanto a este assunto. As discussões ainda seguem firmes na indústria.

Recursos como prévias personalizadas para vídeo e áudio de podcasts, prévias de audiobooks, playlists de música , além de reprodução automática para podcasts , foram anunciados no evento do Spotify .