Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber Hailey, esposa de Justin Bieber, é xingada em festival





Uma situação inesperada por parte dos fãs de Justin Bieber aconteceu durante a participação do astro canadense no show de Don Toliver no último fim-de-semana.

Toliver se apresentava no Rolling Loud em Los Angeles (EUA) quando Bieber entrou no palco de surpresa para cantar com o rapper o single Private Landing , quando a

plateia presente reagiu negativamente contra uma pessoa.

Hailey , esposa de Justin Bieber.





Relatos indicam que o astro pop não ouviu alguns xingamentos contra sua esposa como "Foda-se Hailey Bieber" depois que ele se apresentou.

O momento foi capturado por fãs que estiveram no local.

Tal reação acontece após Hailey Bieber se acusada de enviar indiretas à Selena Gomez , com o apoio de Kylie Jenner .

Gomez acabou se afastando de suas redes sociais depois que realizar um comentário em um vídeo onde Hailey aparece desdenhando de Taylor Swift , amiga próxima da estrela de Only Murders in The Building .

Confira o momento em que a plateia xinga Hailey Bieber :

The crowd at Rolling Loud chants “F*ck Hailey Bieber” during Justin Bieber’s performance with Don Toliver. pic.twitter.com/S3SjVl5hvs — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 7, 2023