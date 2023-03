Divulgação / Choveu Arroz Kamilla Fialho e o machismo no mercado musical: "Estamos lutando para mudar isso"

Kamila Fialho é uma empresária de sucesso na indústria musical e no entretenimento. Seu talento pavimentou o caminho para que ela se estabelecesse em um mercado que, mesmo com algumas mudanças importantes, ainda é norteado por ambiente predominantemente masculino .

De seu empenho e dedicação, grandes nomes do pop atual surgiram e se tornaram grandes nomes do pop nacional brasileiro, como Rebecca, Valesca Popozuda e Lexa , além da popstar Anitta , que alcançou destaque internacional sem precedentes na nossa música, com milhões de plays nas plataformas digitais e enormes quantidades de views em seus clipes no YouTube.





Mas ainda que tenha alcançando um excelente patamar e ter se tornado uma empresária de sucesso, Kamilla Fialho conta, que, por ser mulher, as dificuldades no ambiente empresarial são muito maiores. A executiva confessa que as maiores barreiras enfrentadas em toda sua trajetória foi para ser respeitada no meio.

Segundo a empresária, ainda hoje, há situações machistas que seguem sendo repetidas. “Para estar em uma reunião majoritariamente masculina, preciso me preparar para enfrentar a falta de credibilidade, a necessidade de explicar coisas no mínimo, três vezes, para ser compreendida, além de ter que me preocupar com a maneira que irei me vestir. Desde o jeito que falo, até o penteado do meu cabelo, tem que ser minimamente pensado para que eles possam prestar a atenção” , conta Fialho .

Hoje, tendo uma equipe de funcionários 90% feminina , Kamilla acredita que as coisas estão mudando com o passar dos anos, mas a realidade ainda não deixa de ser favorável aos homens, que seguem tendo mais oportunidades.

“O que me deixa feliz é saber que cada vez mais as mulheres estão lutando para mudar esse cenário, principalmente no mundo da música, com cantoras empoderadas e letras fortes, que incentivam o público feminino a estar onde

quiserem” , declara.