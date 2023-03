Foto: Reprodução / Instagram / @wearedelasoul De La Soul, lendário trio de hip-hop, lança sua discografia no streaming





A discografia do De La Soul , lendário grupo de hip-hop , está disponível pela primeira vez em todas as plataformas de streaming .

O lançamento decorre da aquisição da gravadora Tommy Boy Music pela Reservoir em 2021.





Após meses de trabalho com o De La Soul e sua gravadora AOI , o catálogo anterior do grupo finalmente está disponível no formato para streaming, incluindo os álbuns 3 Feet High and Rising (1989), De La Soul Is Dead (1991), Buhloone Mindstate (1993), Stakes Is High (1996), Art Official Intelligence: Mosaic Thump (2000) e AOI: Bionix (2001).

Além da discografia já disponibilizada nas plataformas, o De La Soul também lançará mercadorias físicas exclusivas como vinil, CD's e fitas cassete , com produção gráfica e distribuição pela Chrysalis Records . Todos os produtos estão disponíveis para pré-venda no site weardelasoul.com .

Quando o De La Soul lançou seu primeiro álbum em 1989, o grupo era formado

por Posdnuous (Kelvin Mercer), Maseo (Vincent Lamont Mason Jr.) e pelo falecido

Trugoy (David Jude Jolicoeur). Naquela época, o disco conquistou um Certificado

de Platina pela RIAA nos EUA e alcançou o topo da lista de álbuns de R&B e Hip-Hop da Billboard .

"Hoje é agridoce, finalmente comemorando nossa música no streaming, mas com saudades de Dave” , acrescentam os membros remanescentes do De La Soul . “Estamos fazendo isso pelo nosso irmão e estamos muito felizes em celebrar este grande momento com o pessoal do Reservoir.”

“Não consigo expressar o quão importante é o lançamento da música de De La Soul em streaming para o hip-hop” , acrescenta Faith Newman , vice-presidente executivo de A&R e desenvolvimento de catálogo da Reservoir . “É uma honra fazer parte desse marco para o gênero e prestar homenagem a um dos melhores que já fez isso, Dave, também conhecido como Trugoy the Dove.”

“Estou muito orgulhoso das equipes Reservoir e Chrysalis e pela amizade que construímos com De La Soul e seu gerente Brandon Hixon” , acrescenta Rell Lafargue , presidente e diretor de operações da Reservoir . “Este é um momento muito esperado pelos fãs e estamos honrados em ajudar a cultivar uma nova geração de ouvintes de De La Soul.”