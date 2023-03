Nem tudo são flores no reino da Família Addams . A atriz Jenna Ortega , que protagoniza a série Wandinha (Wednesday) da Netflix se mostrou bastante insatisfeita com os rumos que a produção audiovisual tem seguido e chegou a dizer que não sente nenhum orgulho ou até mesmo felicidade em atuar com a personagem .

“Eu não gosto de me assistir, mas eu sempre volto do set e digo: ‘a cena que gravamos hoje parece ter ficado boa’. Com ‘Wandinha’, não havia nenhuma cena que eu pensava que estava legal. Agora muitas pessoas me conhecem por causa disso. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, internamente, o que acaba adicionando um nível extra de insegurança e estresse. Eu finalmente estou conseguindo essas ofertas para papéis que eu almejo, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo" , desabafou Jenna Ortega em entrevista ao podcast Armchair Expert with Dax Shepard .





Ortega também revelou momentos tensos com o produtor e diretor da série, Tim Burton , principalmente com os roteiristas da série e com e equipe criativa. A atriz também chegou a dizer que mudou suas falas da personagem no set de gravação, tomando as rédeas que seriam dos roteiristas.

"(O texto) não fazia sentido para a personagem, de jeito nenhum", disse.

Mesmo sendo um grande sucesso no streaming e reverberando sua audiência até para as plataformas digitais, como foi o caso da faixa Bloody Mary de Lady Gaga , que acabou se tornando um sucesso uma década mais tarde, Jenny Ortega salienta que a série tem suas dificuldades em sua criação e que "você não pode conduzir uma história sem ter um arco emotivo, porque fica chato e ninguém gosta“.