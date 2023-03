João do Grau explica tentativa de manobra feita por Gusttavo Lima Fotos: Reprodução / Instagram





Não é de hoje que sabemos que a moto é uma das grandes paixões do astro sertanejo Gusttavo Lima . Em novembro do ano passado, o cantor chegou a posar em suas redes sociais com uma verdadeira máquina: uma Harley-Davidson

avaliada em R$ 65 mil .

Além disso, o cantor já foi observado realizando algumas manobras consideradas arriscadas sob uma moto.





Quando se pensa em habilidade com motos, logo vem à mente uma referência a este tipo de manobra: João do Grau . O jovem paulistano que começou a realizar essa prática ainda muito jovem, aos 15 anos , enquanto seu pai realizava uma gravação em vídeo, para mostrar a habilidade de seu filho.

No decorrer destas atividades sobre a moto, João do Grau começou a conquistar notoriedade: um de seus vídeos chegou a computar mais de 13 milhões de views , além de conquistar algo superior a 600 mil curtidas .

"Antes eu realizava meus treinos e não gravava" , inicia João do Grau , o nome por trás de João Victor de Souza Alves Pereira . "Depois que comecei a gravar, fiquei famoso e reconhecido por todo o Brasil e até fora do país".

João do Grau realiza outras atividades como o velocross, drift e moto aquática . Hoje, ele se considera um empreendedor e aventureiro que conseguiu mudar sua vida e a de sua família conquistando sua liberdade financeira.

Sobre a forma como Gusttavo Lima tentou empinar a moto, o jovem talento explica de forma técnica: "Atinja uma velocidade de mais ou menos 15 a 30 km/h na primeira marcha. Acione a embreagem e acelere um pouco o motor. Depois disso, solte-a. Vá praticando, com um pouco mais de potência no motor de cada vez, até se acostumar com o jeito com que a moto empina".

Gosto pelo funk ao realizar empinadas

João do Grau já havia revelado seu gosto musical e sua inspiração sobre duas rodas vem através de um gênero que se tornou pop no brasil: o funk .

Uma das faixas é Foguete Não tem Ré , sucesso de MC Hariel , que para João do Grau , "fala muito sobre superar os obstáculos da vida e alcançar a vitória".

Outros hits do gênero que estão na playlist de João são: Vrum Vurm Vral de MC Lan , Segunda a Segunda de MC Lipi e Quem Diria , música de MC Kadu, Yuri Martins, DJ Faveliano e DJ Serpinha .

Se traçarmos um paraleo sobre as atividades que foram impressas por Gusttavo Lima e João do Grau em suas motos, é possível analisar dois nomes de sucesso, impulsionados por estilo musicais diferentes. Mas a segurança que o cantor sertanejo ousou em desafiar, João, desde cedo, utiliza como pilar deseu talento sobre as motos, com um futuro muito promissor no motociclismo profissional.