Foto: Warner Music / Parlophone Records Gorillaz emplaca seu segundo álbum no topo do Reino Unido

Craker Island, o mais recente álbum do Gorillaz e o oitavo de sua discografia, acaba de se tornar o disco mais vendido do Reino Unido . Esta é a segunda vez que a banda virtual britânica alcança este posto. A primeira foi com Demon Days em 2005.

Murdoc Niccals , um dos integrantes do grupo idealizado por Damon Albarn do Blur e pelo artista Jamie Hewlett , celebrou o resultado alcançado na região britânica em uma entrevista ao Official Charts Company : “Nunca tenha dúvidas, na verdade. Isso não apenas foi predito nas profecias, mas também temos os maiores fãs do cosmos! Além disso, um exército de equipes craques da Cracker Island está presente em todo o mundo fazendo sua parte pela causa. Realmente é preciso uma aldeia global para criar um álbum de sucesso número 1! Louvado seja cada um de vocês!”

Nick Burgess e Mark Mitchell , executivos da Parlophone Records , disseram: “O Gorillaz sempre foi e continua sendo uma das bandas mais inovadoras e pioneiras do planeta. Cracker Island é a prova de que seu espírito criativo está mais poderoso do que nunca e o sucesso do álbum mostra que o público ainda está crescendo e evoluindo com a música da banda. Tem sido um incrível esforço de equipe em escala global de Damon, Jamie e da equipe de gerenciamento da Eleven, que trabalharam incansavelmente com a Parlophone e as equipes internacionais da Warner para entregar uma história de sucesso global".

E concluiram: "Parabéns ao Gorillaz pelo seu álbum número 1 oficial".