Foto: Kate Izor Roger Waters garante que nova versão de 'Us and Then' não substituirá o original

Roger Waters , ex-membro do Pink Floyd , está lançando uma versão solo do icônico álbum Us and Then de 1973 e, ao compartilhar uma prévia reimaginada da faixa, que originalmente tem 7 minutos e 49 segundos , ele garantiu que a nova versão do clássico não substituirá a original e que seus ex-companheiros de banda, Nick Mason e Dave Gilmor , além do saudoso Richard Wright terão "todo o direito de se orgulhar".

"Não é um substituto para o original que, obviamente, é insubstituível" , escreveu Roger Waters na descrição do clipe, disponibilizado no YouTube .





“Mas é uma maneira de o homem de setenta e nove anos olhar para os cinquenta anos intermediários nos olhos do homem de vinte e nove anos e dizer, para citar um poema meu sobre meu pai: “Fizemos o nosso melhor, manteve sua confiança, nosso pai teria ficado orgulhoso de nós”. E também é uma maneira de

homenagear uma gravação da qual Nick, Rick, Dave e eu temos todo o direito de nos orgulhar. (sic)" , explicou o músico britânico de 79 anos .

A nova versão de Us and Then não deve demorar muito para chegar às plataformas que, segundo Waters , está "agora no processo de finalização da mixagem final".

Roger Waters escreveu as letras do álbum e é creditado por compor três das dez faixas do disco, além de co-escreveer a música de outras duas.

Questionado pelo motivo de ter refeito o disco, Waters disse: "Porque poucas pessoas reconheceram do que se trata, o que eu estava dizendo na época".