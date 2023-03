Foto: Lucas Osório MC Ryan SP se une a L7NNON, Djonga e TZ da Coronel em novo single





O cantor MC Ryan SP , um dos grandes destaques do funk nacional na atualidade, lança nesta sexta-feira (3) a inédita faixa Pódio ao lado de outros expoentes do gênero como L7NNON, Djonga e TZ da Coronel. O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Pódio foi composto pelos intérpretes da canção, em conjunto com 2N e Donatto , a faixa é uma produção de Pedro Lotto e Gustah que exalta a mudança de vida que a música, sobretudo o funk, deu a Ryan e a seus amigos. A canção também é um incentivo àqueles que almejam alcançar fama e status e honrar suas origens: “Vai lá menor / Traz a taça pros maloqueiros / Favela vai chegar primeiro / Fiz essa aqui pra você falar: / Favela, faz o favor de respeitar!”.





“Eu sei o preconceito que as pessoas têm com aqueles que vieram da favela. Às vezes a gente tem que se provar 10, 20 vezes mais que os outros que viveram outras realidades para sermos levados a sério” , conta Ryan . “O funk me colocou

onde estou hoje, e a música tem o poder de transformar a vida das pessoas. Não tô falando que todo mundo vai chegar no topo com seus ‘corres’, mas esses ‘corres’ são necessários se a gente quer mudar de vida e quer ter esperança de um futuro digno” , finaliza.

O paulista, que já fez shows na Inglaterra, Irlanda e Portugal , agora se apresenta pela primeira vez em turnê pelos Estados Unidos , onde passa por seis estados norte-americanos: “Vou levar um pouco da nossa música e da nossa verdade para os EUA, e acredito que seja um grande salto na minha carreira. Mais um pódio que eu alcancei. Agradeço demais a Deus por isso” , confessa o MC.

Confira: