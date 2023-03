Foto: Divulgacao Indicado ao Grammy, Deko se une à Expressão Regueira em 'Conta Pra Mim'





O cantor e compositor Deko , uma das referências do atual reggae brasileiro, lança nesta sexta-feira (3) a inédita faixa colaborativa Conta Pra Mim , que conta com a participação especial do grupo Expressão Regueira , que tem mais de 23 anos de história dentro do gênero musical. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Conta Pra Mim , uma composição assinada por Deko, Tercio de Polli e Tales , vocalista do Maneva , traz a história de uma paixão arrebatadora.





“Sabe quando o coração bate forte e a pessoa amada não sai da cabeça o tempo todo em todas as situações e você quer estar junto o tempo todo? É esse sentimento que vamos reviver neste single” , conta Deko , que também produziu a faixa em parceria com Renne Gaspareto , da Oitava Produções .

“Gravar com o Deko já era algo que estava planejado há um tempo, e quando o Deko apresentou essa canção, eu me identifiquei e perceci que seria muito a cara da banda. Foi bem legal toda criação, rolou uma troca de ideias entre nós e teve muita dedicação de todas as partes. O Deko é um amigo incrível e com uma visão diferenciada. A música é simplesmente um novo Hit para a banda”, afirma Mastiga vocalista da Expressão Regueira .

Ouça a faixa: