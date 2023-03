Foto: Reprodução / Instagram / @edsheeran Vem aí 'Subtract', o novo álbum de Ed Sheeran





Depois de um longo hiato, o astro britânico Ed Sheeran lançará seu novo trabalho

de estúdio, intitulado Subtract , concluindo, enfim, a série de discos com símbolos

matemáticos .

Em suas redes sociais, Sheeran também revelou a descoberta de um tumor em

sua esposa, Cherry Seaborn . Tal experiência será retratada em suas novas

canções.

“Eu trabalhei no “Subtract” por uma década, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de músicas com uma visão clara do que eu achava que deveria ser. Então, no início de 2022, uma série de eventos mudou minha vida, minha saúde mental e, finalmente, a maneira como eu via música e arte” , disse Ed Sheeran em suas redes sociais.



Subtract é o sexto álbum de estúdio do cantor, que estará disponível em todas

as plataformas digitais pela Warner Music em maio, como sucessor dos projetos

Plus (2011), Multiply (2014), Divide (2017) e Equals (2021).

O novo trabalho contará com arranjos acústicos, com produção assinada por Aaron

Dessner , do The Nationa l.