Foto: Divulgacao Day Limns realizará sua primeira apresentação no Festival GRLS





A cantora Day Limns , uma das principais vozes femininas da nova geração no pop undergound , está confirmada como atração do Festival GRLS . Ela substituirá a norte-americana Gayle no dia 5 de março no Centro Esportivo Tietê , zona norte de São Paulo .

Esta é a estreia da artista no palco do festival e já divide os holofotes com grandes nomes como Tinashe , o duo Anavitória, Alcione, Blue DeTiger, Manu Gavassi e Majur .





“Me sinto feliz e realizada em poder participar de um projeto tão lindo e ao lado de mulheres que admiro muito. Será um show histórico e com surpresas” , conta Day Limns , que é a voz de canções como Muito Além , sua parceria com Di Ferrero , Castelo de Areia, Bem-vindo ao Clube , além do sucesso Clichê ao lado do cantor Vitão .

Ingressos para o Festival GRLS

Os ingressos estão disponíveis nas seguintes modalidades: Pista Pass , que dá acesso a pista comum nos dois dias de evento; Pista Premium Pass , que garante uma visão mais próxima ao palco, nos dois dias de festival; e, por fim, os ingressos do tipo Day , que dão acesso a um dos dias, sábado ou domingo, tendo a categoria Premium e Comum .

Confira os ingressos no site oficial do evento, clicando aqui .