Reprodução/Instagram Tuca Andrada, Erika Hilton e Júlia Zanatta

Após Erika Hilton discutir com a também parlamentar Júlia Zanatta durante uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, chamá-la de "ridícula", "feia" e "ultrapassada" e orientá-la a "hidratar o cabelo e se cuidar", o ator Tuca Andrada, um dos nomes de destaque do elenco da novela "Dona Beja", da Max (antiga HBO Max), resolveu reproduzir a atitude.

O pernambucano publicou uma foto em que Zanatta aparece com os "fios pretos" (diferentes do tom que ela mantinha no episódio dos xingamentos recebidos pela psolista) em seu perfil do X/Twitter. Na legenda, ele acrescentou: "Amor, volta para o loiro. Ficou muito pior essa cor em você. Teu cabeção aumentou muito". A partir daí, foi eita atrás de eita!

Isso porque Andrada acabou lendo de tudo um pouco no campo de comentários: "A líder do PSOL alugou um triplex na mente dela", "Zanatta ouviu aquele povo que fala que a tonalidade mais escura esconde o ar de ressecado", "Amigo, para você achincalhar a imagem alheia tem que olhar primeiro para a própria fuça" e até uma que mencionava que "Debochar do aspecto físico é tão cafona". Olha só:

Amor volta pro loiro. Ficou mt pior esse cor em vc, teu cabeção aumentou muito pic.twitter.com/HhT12WWtkp — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) June 10, 2024