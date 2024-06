Divulgação Anderson Talisca, o Spark

Spark, conhecido no futebol como Anderson Talisca, disponibilizou em todas as plataformas digitais a sua atual aposta musical. Trata-se de "Medusa". A canção chegou por meio do selo Nine Four Records (pertencente ao próprio atleta) e tem uma pegada um pouco distinta dos projetos anteriores, que eram mais voltados ao R&B.

"Quis inovar um pouco, mudar é sempre bom. O rap hoje é o que tem dominado as ruas e eu tenho curtido demais, então quis realizar essa mescla. É diferente de tudo o que já fiz nestes quatro anos no hip-hop", começou dizendo o artista, para, logo em seguida, acrescentar que a faixa foi produzida por TX e escrita em parceria com Jotta Nine.





Divulgação Anderson Talisca, o Spark

"Medusa" vem na esteira do sucesso do trabalho anterior: o EP chamado "Sou Eu". "Ouçam muito, coloquem na 'playlist' de vocês e curtam a vibe do som", escreveu o jogador e cantor em uma de suas últimas publicações no Instagram.