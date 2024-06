Reprodução/Instagram Ricardo Dexter e Gianne Albertoni

A semana do "dia 12 de junho" de Gianne Albertoni iniciou de um jeito especial. Isso porque a modelo, apresentadora e atriz viajou para Gonçalves, no sul de Minas Gerais, para relaxar, apreciar a tranquilidade da natureza e explorar as inúmeras atividades na região. O destino escolhido? A cabana boutique Luts Chalés.

Por meio do Instagram Stories, a musa tem exibido para os seus mais de 420 mil seguidores o que tem feito por lá ao lado do eleito, o skatista Ricardo Fernandes, o Ricardo "Dexter". Em uma das postagens, ela aparece assando pão de queijo. Em outra, mostrando que o espaço é tecnológico e brincando com a assistente digital da Amazon: "Alexa, quero ver as estrelas".





















Reprodução/Instagram Gianne Albertoni e Ricardo Dexter no Luts Chalés

Vale ressaltar que o casal foi recebido com toda "pompa e circunstância" pelos proprietários. A banheira, por exemplo, estava repleta de pétalas de rosas. Nesse cenário, inclusive, Gianne foi filmada abrindo um champanhe e dizendo: "Se prepare!". Ele, rindo da cena, devolveu com um "Hoje tem!". Ah, o amor...