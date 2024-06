Reprodução/Internet Marcelo de Carvalho

Marcelo de Carvalho não gostou nada de ver um post de Marcelo Rubens Paiva a respeito da "28ª Parada do Orgulho LGBT+", que aconteceu neste domingo (2) e atraiu diversos famosos em prol do tema deste ano: "Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo". Nele, há uma imagem da fachada do Masp recoberta com a bandeira do arco-íris, acompanhada da frase: "Uma resposta ao Brasil conservador".

Ao compartilhar o conteúdo em sua página do X/Twitter, o sócio da RedeTV! e comandante do programa "Mega Senha" acrescentou: "Mais um comentarista imbecil. Em primeiro lugar, isso não é um ato político. Depois, tenho inúmeros amigos gays que não compactuam com o nível das coisas que aconteceram, especialmente a exposição gratuita e, obviamente, não voluntária de crianças pequenas a uma sexualização exagerada e que chega a ser caricata".





O jornalista, roteirista e autor do livro "Feliz Ano Velho", de 1982, que logo virou best-seller, foi adotado em colégios e vestibulares, ganhou novas edições e inspirou produções de teatro e cinema, não respondeu aos comentários de Carvalho até o momento.

