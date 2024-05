Divulgação Franciely Freduzeski

Depois de cinco anos de muito estudo, Franciely Freduzeski, que está afastada das novelas desde 2018, quando integrou o elenco de "Orgulho e Paixão", da Rede Globo, concluiu a sua graduação. "Estou emocionada. Não imaginava. Quando fui ingressar na faculdade, já tinha 40 anos e 'me achava velha'. Hoje vejo que foi a melhor coisa que fiz. Entro numa profissão em superascensão, e com bagagem, com experiência", expôs a atriz, que sempre teve esse sonho.





Em seguida, Franciely ressaltou que a escolha do curso se deu por meio de um conselho de seu psiquiatra (no período em que lidava com um quadro depressivo devido à fibromialgia) e por gostar bastante de estudar comportamentos. "Adoro olhar o ser humano até pelo meu lado artístico. E alguns médicos afirmavam que o que eu tinha era algo da minha cabeça, já que nada era diagnosticado nos exames realizados. Optei por essa área, pois, através dela, poderia compreender melhor os mecanismos neurossensoriais, onde começava, de fato, a dor no cérebro e por que não tinha fim".

Vale destacar que a ex-participante da primeira edição do reality rural "A Fazenda", da Record TV, chegou a fazer um estágio supervisionado como voluntária no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no ano passado.