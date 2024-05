Reprodução/Instagram Christina Rocha

Bastou Christina Rocha utilizar o X/Twitter para publicar uma mensagem ("Mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode te levar muito longe") para alguns fãs da ex-estrela da emissora de Silvio Santos virem a postagem com suspeitas e possibilidades. No entanto, a principal delas diz respeito à próxima temporada de "A Fazenda", que começa em setembro na grade de programação da Record TV.

"'A Fazenda' te espera", disse uma. "Isso, Chris, aceita 'A Fazenda', brilhe, fature o prêmio que, no ano que vem, você estará à frente do longevo 'Hoje Em Dia' ou do retorno do 'Programa da Tarde'", emendou a segunda. A terceira, então, acrescentou: "Isso pode te fazer ganhar R$ 1,5 milhão. Só vai que a gente faz a nossa parte do lado de cá".





Em entrevista ao "Programa de Todos os Programas", do portal "R7", Christina deu risada ao ser perguntada sobre a possibilidade de integrar o elenco do reality rural. "Eu ia ser expulsa no primeiro dia, não tem nada disso não. Não é o que planejo para minha vida no momento. Tem bastante gente que pede: 'Leva ela'", respondeu a comunicadora.

MUDAR PODE DAR MEDO, MAS É UMA AVENTURA QUE PODE TE LEVAR MUITO LONGE. — CHRISTINA ROCHA (@CHRISTINAROCHA1) May 19, 2024