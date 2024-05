Divulgação/Vhassessoria Sheyla Nascimento

A influenciadora digital Sheyla Nascimento, de 41 anos, usou tudo que aprendeu sobre bem-estar para conquistar novos hábitos e mudar o seu estilo de viver. Um dos resultados dessa virada de chave? O título de "Miss Bela World Wellness 2024", concurso que existe há quatro anos e é promovido pela Vhassessoria.

"É um imenso prazer ter sido coroada 'Miss Bela World'. Essa é a confirmação e a certeza de que estou no caminho certo. Sou uma pessoa curiosa, resiliente e apaixonada em melhorar a minha saúde ao nível máximo. Me 'relaciono' com o corpo físico, mental e energético através da yoga, pranayama, meditação, ayurveda e terapias alternativas", começou relatando.





Divulgação/Vhassessoria Sheyla Nascimento

Em seguida, assim como revelou em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", disse acreditar no equilíbrio entre a vida material e a espiritual: "Não abro mão do conforto e gosto de usufruir do melhor que o universo tem a oferecer, como viagens exóticas, moda e culinária refinada saudável".

Sheyla ainda falou o que faz para manter o corpo sempre saudável. "Bebo dois litros de água alcalina de 'excelente qualidade' por dia, sigo a nutrição ayurvédica incluindo o não consumo de alimentos ultraprocessados, glúten, lactose, açúcar e carne vermelha. Além disso, pratico técnicas de respiração e pilates. Quando se trata de cuidados com a mente, a meditação é a minha aliada", finalizou.