Reprodução/Instagram Antonio Tabet

Antonio Tabet, que até poucos dias podia ser visto no elenco da novela "Elas por Elas", da TV Globo, como Fagundes, não escondeu a sua indignação com quem anda publicando notícias "desencontradas" a respeito das fortes chuvas que continuam causando estragos em muitas cidades do Rio Grande do Sul.





TV Globo/Paulo Belote Sérgio (Marcos Caruso) e Fagundes (Antonio Tabet) em 'Elas por Elas'

"Curioso perceber que uma característica comum em todos os influenciadores digitais que disseminam 'fake news' é a absoluta incompetência. Você não vê um Gilberto Gil, uma Ana Beatriz Barbosa ou um Caco Barcellos espalhando 'desinformação' em busca de like e sem se preocupar com as consequências. É sempre um 'coach' de merda, um 'chef' [de cozinha] de merda, um ex-BBB de merda. Reparem só", escreveu o também integrante do "Porta dos Fundos" na rede social de Elon Musk.

