Reprodução/Instagram Antonio Tabet e Davi Brito

Antonio Tabet, um dos criadores do "Porta dos Fundos", que está estreando nas novelas em "Elas Por Elas", na qual vive o criminoso Fagundes, fez um comentário no X, o antigo Twitter, que deixou boa parte da torcida de Davi Brito, do "Big Brother Brasil 24", em polvorosa.

"Na boa? O Davi é um machinho chato pra car*lho também, tá? Ele está popular nesta edição do reality show porque a seleção de gente insuportável foi muito criteriosa. Capricharam nos intragáveis. O sarrafo está lá embaixo", começou dizendo o artista carioca.





A partir daí, Antonio Tabet leu de tudo um pouco, desde pessoas que "concordaram" com o seu post e outras que o criticaram com mensagens como: "Frase típica de quem só assiste aos cortes da temporada" e "ainda assim, é mais legal do que o João Vicente", numa clara alusão ao seu amigo João Vicente de Castro.

