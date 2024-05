Reprodução/Instagram Pocah

As crianças crescem num piscar de olhos. Que o diga Pocahontas! A funkeira, que fez parte do elenco do "Big Brother Brasil 21", da Globo, usou a sua conta no X/Twitter para fazer uma lamentação, no mínimo, inusitada.

"Quem pegou a época da minha filha bebê, tenho uma notícia. Hoje, ela quis mudar o @ do Instagram porque achava o nome infantil. Agora é @toyahqueiroz a pedido da mesma, mas antes consultou os totoyers dela para ver se autorizavam. Estão prontos para a nova era da diva pré-adolescente?", questionou a artista.





Reprodução/Instagram Toyah e Pocah





A partir daí, leu de tudo um pouco: "Não, manda parar de crescer. Me recuso a envelhecer", "é claro que pode modificar, mas vai ser para sempre a nossa Totoyah", "eu sou do período em que a foto de perfil era a imagem da ultrassonografia" e até uma que perguntava como o tempo podia passar tão rápido.

quem pegou a época da minha filha bebe

tenho uma notícia

hoje ela quis mudar o @ do insta dela pq achava o nome “muito infantil”

Agora é @ toyahqueiroz a pedido da mesma, mas antes pediu pra consultar os totoyers dela se eles autorizavam



— pocahs ideia (@Pocah) May 9, 2024