Liliane Ventura detona apresentação de Madonna no Brasil: "Depravada" A performance da estrela no Rio foi a quinta maior da história em número de espectadores, com 1,6 milhão deles reunidos na Praia de Copacabana, neste sábado (4)

