Paulo André Camilo, o P.A, que fez parte do elenco do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo, foi um dos assuntos do X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (24), por causa da debandada de fãs em seu perfil na plataforma de Mark Zuckerberg.

O velocista, que assinou com agência de modelos, debutou na temporada de moda italiana como um dos destaques da Hugo Boss e conquistou a marca de 10 milhões de followers na rede social no dia 15 de maio de 2022, está com 7,8 milhões. Ou seja, mais de dois milhões de usuários deram unfollow em sua conta.





Em uma das páginas que repercutiram o fato, internautas tentaram entender o real motivo. A primeira disse: "O caso do Lucas 'do 21' é mais chocante, tinha quase 11 milhões e está com seis e alguma coisa". A segunda brincou: "Eu gostava tanto dele lá no 'BBB', mas, depois que saiu, peguei ranço. Só posta vídeo de Rexona kkkkkk". Já a terceira, sem citar nomes, cravou: "Tem um deste ano que vai perdendo e comprando".





