Uma das protagonistas do musical "A Noviça Rebelde", que está em cartaz no Rio de Janeiro, Larissa Manoela usou o X (antigo Twitter) para expor o seu descontentamento com veículos e profissionais da mídia que têm o costume de distorcer os seus pontos de vista.

"Tão triste ver a falta de profissionalismo de 'alguns' jornalistas do meio. Não vejo problema em responder às perguntas que me são questionadas, mas tirar do contexto é algo que não tolero", começou relatando.





Ao tentar explicar o motivo de seu real incômodo, pontuou que não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer, ressaltando que sobre "certos assuntos" não se manifestará, pois o que tinha para dizer das questões passadas já foi declarado. "Até porque o meu foco agora é o espetáculo. Tudo que tenho falado é sobre ele e a minha experiência. Nada além disso!", esclareceu.

O pronunciamento se deu porque determinados sites e portais direcionaram o discurso "paz e amor", que Lari adotou durante entrevista ao programa "Conexão Entrevistas", ao imbróglio vivido com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Os três estão em crise desde que a artista os acusou de tê-la impedido de acessar o próprio patrimônio.

