Jow Coutinho Luiz Antônio Rocha

Sucesso de público e crítica, "O Profeta", dirigido pelo renomado Luiz Antônio Rocha, retorna ao Rio de Janeiro para três únicas exibições no Teatro Clara Nunes, que fica no Shopping da Gávea, na zona sul. A primeira delas acontece nesta sexta (5), a segunda, no sábado (6), e a terceira e última, no domingo (7).

Luiz, que transita em diversos formatos do mercado cultural, tendo sido, inclusive, diretor de elenco de obras como "Laços de Família" e "Velho Chico", ambas da Globo, disse ao iG que o grande segredo teatral é a simplicidade. "Quando começamos a botar muito confete, a coisa acaba ficando longe de nós. Não chega. Meus espetáculos são simples, mas profundos. Vão até exatamente onde eu quero, que é falar da nossa existência".





O texto conta com a assinatura da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão e é inspirado no livro centenário de Khalil Gibran, que envolve todos os setores da vida humana, como família, morte e trabalho. O músico e cantor libanês Sami Bordokan interpreta o protagonista ao som de seu alaúde. Há ainda a participação especial de William Bordokan. Imperdível!