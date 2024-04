Reprodução/Instagram Valesca Popozuda e Matteus Amaral

Parafraseando os integrantes do Bonde do Tigrão, Valesca "Popozuda" Santos está, digamos assim, "descontrolada". É que, ao ver umas imagens de Matteus Amaral, um dos pipocas do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, tomando banho, a cantora carioca não se segurou.

Além de publicar os dois registros em seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-vocalista do grupo "Gaiola das Popozudas" ainda escreveu: "Sentava linda! Depois mordia muito essa bundinha hahahahaha. Fazia o 'Alegrete' fácil".





Não demorou para os internautas "mais antenados" começarem a interagir na publicação. O primeiro brincou, manifestando: "Mamãe acordou sedenta". O segundo, então, emendou: "Se controla, bicha". Já o terceiro mandou a real: "Meu Deus, que baixaria, amei".

Sentava linda !!! depois mordia muito essa bundinha hahahahaha fazia o Alegrete fácil https://t.co/GNZDhb3skU — Valesca Popozuda #xerecaonochao 💋 (@ValescaOficial) April 4, 2024