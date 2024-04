Reprodução/Instagram Danilo Gentili e Luiz Inácio Lula da Silva

Do tipo de celebridade que não costuma fugir ao "enfrentamento" (seja puxando a orelha do prefeito, governador ou até mesmo do presidente, quem não se lembra das cobranças para cima de Bolsonaro?), o humorista e apresentador Danilo Gentili não perdeu a oportunidade de dar uma "carcada" em Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao compartilhar no X, antigo Twitter, uma matéria do jornal "Correio Braziliense", que trazia o petista evidenciando que lugar de "agressor do sexo feminino" é na cadeia, o comandante do "The Noite" não disse absolutamente nada. Apenas marcou os perfis de Lula (@lulaoficial) e Janja Silva (@janjalula) e escreveu a seguinte frase: "Estamos no aguardo".









Para quem não se atentou aos detalhes, a Coluna Marcelo Bandeira especifica: Luis Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, foi denunciado por sua companheira, uma médica de 29 anos, por ofensas físicas e psicológicas. O registro da ocorrência foi executado na tarde desta terça-feira (2), em São Paulo. O filho caçula do chefe de estado e a denunciante vivem uma união estável há dois anos.